Владимир Плющев: «В отношении к Гусеву не должно быть эйфории. Прошлый сезон в СКА не стал для Никиты триумфальным»

прокомментировал возвращение в СКА.

– В нашем чемпионате мало звезд. Даже СКА, ушедший в этом сезоне от соперников в отрыв, берет системностью, а не внешними эффектами, что уж говорить о других командах. Поэтому появление в лиге такого мастера, как Гусев, – большое событие.

– Не кажется ли вам, что вы это событие переоцениваете – как и нынешний уровень игрока? Вспомните последний плей-офф – в серии со «Спартаком» Гусев доминировал, но в решающей серии с ЦСКА исчез с радаров, как, кстати, и Кузьменко...

– Соглашусь с тем, что в отношении к Гусеву не должно быть эйфории. СКА сейчас на ходу и в игровом плане ему кровь из носу не требуется усиления, в этом смысле подписание контракта с Гусевым – определенный аванс игроку. И здесь очень важна адекватная оценка своих сил – прошлый сезон в СКА действительно не стал для Никиты триумфальным, были отличные матчи, но были и средние, особенно против сильных соперников.

Гусев не играл почти полгода. Сейчас ему нужно находить оптимальное состояние и команду догонять. Зная высокий потенциал игрока, это вполне реально сделать в течение даже не недель, а дней.

– СКА, штампуя победы, рискует, расчищая под Гусева место в первых звеньях?

– Риск всегда есть, но подписание Гусева – это и инвестиция в весеннюю часть сезона, в потенциал команды. И, кстати, тут есть еще один важнейший момент, о котором мало говорят.

– Какой?

– Да, кровь из носу Гусев, возможно, СКА и не был нужен. Но менеджмент Санкт-Петербурга здесь сработал тоньше, ведь, наверное, армейцам было очень важно, чтобы Никита не усилил состав клубов-конкурентов в преддверии решающих матчей сезона. Этот фактор обязательно учитывайте. СКА мыслит не тактически, а стратегически! – заявил заслуженный тренер России.