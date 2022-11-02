Кожевников о Гусеве в СКА: «Слава богу, вернулся. Люди будут приходить и смотреть на его мастерство»

высказался о возвращении в .

«Для Гусева здорово быть здесь. Был ли смысл пропускать два месяца чемпионата? Видимо, в НХЛ его не хотели брать, там агент работал. А в СКА будет играть и получать удовольствие. Люди будут приходить и смотреть на его мастерство.

Слава богу, вернулся. Почему-то они все хотят там играть, но и условия другие. Может, жены их так отговаривают… Они должны сами решать. Вернулся и вернулся, для нас это хорошо.

Есть ли шансы заиграть в НХЛ? Наверное, роль играет возраст. Кто пойдет на это? Он же не габаритный, а технарь – сильный игрок технически, поляну видит – это здорово», – сказал двукратный олимпийский чемпион.