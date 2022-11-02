Божко об «Ак Барсе»: «Пока мы видим набор звезд, а не команду, способную бороться за Кубок Гагарина»

поделился мнением об игре «Ак Барса».

Клуб проиграл 10 из 12 последних матчей. Команда занимает девятое место в таблице Восточной конференции

– Есть какие-то позитивные подвижки в игре всего «Ак Барса» в последних матчах?

– Что касается самого , то очевидно, что команда играет ниже своих возможностей. Пока в Казани мы видим набор звезд, но не видим команду, способную бороться за .

Проблем хватает. Это и слабая игра в атаке, и низкая реализация большинства, и не лучшая физическая готовность. Все-таки на фоне быстрых клубов казанцы проседают, что и показал их матч с ЦСКА, где вторая половина встречи по скорости полностью осталась за москвичами.

Все это пока не позволяет «Ак Барсу» побеждать и регулярно набирать очки, – сказал комментатор.