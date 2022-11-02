Божко об «Ак Барсе»: «Пока мы видим набор звезд, а не команду, способную бороться за Кубок Гагарина»
Артем Божко поделился мнением об игре «Ак Барса».
Клуб проиграл 10 из 12 последних матчей. Команда занимает девятое место в таблице Восточной конференции
– Есть какие-то позитивные подвижки в игре всего «Ак Барса» в последних матчах?
– Что касается самого «Ак Барса», то очевидно, что команда играет ниже своих возможностей. Пока в Казани мы видим набор звезд, но не видим команду, способную бороться за Кубок Гагарина.
Проблем хватает. Это и слабая игра в атаке, и низкая реализация большинства, и не лучшая физическая готовность. Все-таки на фоне быстрых клубов казанцы проседают, что и показал их матч с ЦСКА, где вторая половина встречи по скорости полностью осталась за москвичами.
Все это пока не позволяет «Ак Барсу» побеждать и регулярно набирать очки, – сказал комментатор.
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