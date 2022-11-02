Артем Божко: «Радулов идет по неплохому графику, просто ожидания от его игры оказались завышенными. Это не тот Александр, который уезжал из ЦСКА в НХЛ»

Артем Божко поделился мнением об игре .

36-летний нападающий был выведен из состава перед игрой с «Нефтехимиком» (5:2). 1 ноября он вернулся в состав казанцев.

– Я бы не сказал, что с Радуловым что-то не так. У него 16 набранных очков и он лучший бомбардир команды. Другой вопрос в том, что это не тот Радулов, который уезжал из ЦСКА в НХЛ, не тот человек, который в одиночку мог сделать игру и обеспечить необходимую разницу.

Рядом с ним тогда засверкали весьма скромные и неизвестные в то время ролевики Любимов и Телегин, исправно набиравшие очки и вызывавшиеся в сборную.

Тот Радулов делал игроков вокруг себя сильнее и помогал им выходить на новый уровень. И, наверное, ожидания большинства людей, в том числе и руководителей «Ак Барса», были такими, что сейчас приедет Радулов и будет так же здесь всех разрывать. Но я еще перед началом сезона говорил о том, что Александр почти полностью пропустил предпоследний сезон из-за травм, а в прошлом году абсолютно по делу потерял место в топ-6 в «Далласе», проиграв конкуренцию более молодым ребятам.

Так что лично я не ожидал какого-то явного доминирования Радулова в , учитывая возраст игрока и то, как сильно изменился сам хоккей в плане интенсивности. Так что Александр идет по неплохому для себя графику, просто ожидания от его игры оказались сильно завышенными, – сказал комментатор.