Кожевников о том, могут ли Знарка уволить в случае поражения от «Салавата»: «Конечно. Команда не играет, хотя в ней собраны сильнейшие хоккеисты»

считает, что могут уволить в случае поражения от «Салавата».

проиграл 10 из 12 последних матчей. Команда занимает девятое место в таблице Восточной конференции.

Следующий матч у казанцев запланирован на 3 ноября – против .

«У «Ак Барса» тяжелое положение. Но я уже говорил, что тут должно решать руководство. Команда не играет, хотя в ней собраны сильнейшие хоккеисты.

Насколько велика ответственность Знарка за эти неудачи? Он заслуженный тренер, но у него что‑то не получается. Мы же не знаем, что там внутри творится. Говорят, что все нормально, но мы же не знаем наверняка. Может, там что‑то такое происходит.

В таких случаях команду может взбодрить обмен кого‑то из игроков. Но, опять же, это должно решать руководство «Ак Барса». А оно говорит, что все устраивает, никого выгонять не собираются. Давайте посмотрим – что будет дальше происходить.

Могут ли Знарка уволить после третьего поражения в «Зеленом дерби»? В такой ситуации, конечно, могут», – сказал двукратный олимпийский чемпион.