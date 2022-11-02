«Сибирь» изготовила 30 000 бирок для новорожденных с символикой клуба: «Все малыши, которые родятся в Новосибирске, будут впитывать ДНК команды»

«Сибирь» изготовила 30 000 бирок для новорожденных с символикой клуба.

«В честь 60-летия клуба запускаем грандиозный уникальный проект совместно с Минздравом Новосибирской области – «С пеленок за «Сибирь»!

Мы изготовили партию бирок для новорожденных с символикой клуба и с 1 ноября все малыши, которые родятся в Новосибирске, будут впитывать ДНК нашего клуба.

Всего нами было доставлено 30 000 бирок в шесть роддомов Новосибирска – акция продлится в течение года.

Кроме того, в честь нашего дня рождения, мы изготовили уникальные детские клубные наборы, чтобы поздравить всех малышей Новосибирска, которые родились 31 октября. По данным Минздрава в этот день в нашем городе прибавилось 54 новых жителя!

Мы не только развезли бирочки и подарки, но и побывали в Государственной Новосибирской областной клинической больнице (здесь находится областной перинатальный центр), где мам лично поздравили спортивный директор клуба Сергей Климович и заместитель генерального директора клуба Эмиль Джелилов!

В день рождения клуба здесь на свет появилось 8 девочек и 7 мальчиков», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Фото: группа «Сибири» во «Вконтакте»