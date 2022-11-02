«Сибирь» изготовила 30 000 бирок для новорожденных с символикой клуба: «Все малыши, которые родятся в Новосибирске, будут впитывать ДНК команды»
«Сибирь» изготовила 30 000 бирок для новорожденных с символикой клуба.
«В честь 60-летия клуба запускаем грандиозный уникальный проект совместно с Минздравом Новосибирской области – «С пеленок за «Сибирь»!
Мы изготовили партию бирок для новорожденных с символикой клуба и с 1 ноября все малыши, которые родятся в Новосибирске, будут впитывать ДНК нашего клуба.
Всего нами было доставлено 30 000 бирок в шесть роддомов Новосибирска – акция продлится в течение года.
Кроме того, в честь нашего дня рождения, мы изготовили уникальные детские клубные наборы, чтобы поздравить всех малышей Новосибирска, которые родились 31 октября. По данным Минздрава в этот день в нашем городе прибавилось 54 новых жителя!
Мы не только развезли бирочки и подарки, но и побывали в Государственной Новосибирской областной клинической больнице (здесь находится областной перинатальный центр), где мам лично поздравили спортивный директор клуба Сергей Климович и заместитель генерального директора клуба Эмиль Джелилов!
В день рождения клуба здесь на свет появилось 8 девочек и 7 мальчиков», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.
Фото: группа «Сибири» во «Вконтакте»
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