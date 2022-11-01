Скабелка о легионерах «Барыса»: «КХЛ стала откровением для некоторых ребят. Нужно держать напряжение в каждом матче, не все оказались готовы к этому»

рассказал о победе «Барыса» над «Сибирью» (3:1).

– Конечно, мы рады, что выиграли первый домашний матч. Затянулась наша неудачная серия. Я хочу поблагодарить ребят, они прониклись ситуацией.

Сегодня была хорошая, самоотверженная игра. Были ошибки, но они всегда есть. Здесь главное, что партнеры готовы их исправлять, шайбы на себя ловить.

Сегодня это было. Рациональный матч и по энергетике. Большое спасибо болельщикам, которые пришли и поддержали нас.

– Крис Бигра попал в список отказов. Также вы дали понять, что недовольны другими игроками. Удалось ли им реабилитироваться?

– Да, удалось. Я всегда ребятам говорю: нет вопросов, если не удалось обыграть и забить, есть вопросы, если ты не отработал. Ты должен отработать на команду, идти в одну ногу с командой.

– Можете ли вы подвести итог серии поражений, которая началась с домашнего матча?

– Наверное, это самое простое объяснение, что команда новая. Но если развернуто, большую роль играют в «Барысе» легионеры. Для некоторых ребят, которые пополнили «Барыс» летом, новая лига стала откровением. Новые требования, расписание, перелёты, игры через день.

Нужно держать напряжение в каждом матче, дома ты играешь или на выезде. Не все оказались к этому готовы.

Если взять наших ребят, они готовы, они играют на своем уровне. Можно выделить Егора Петухова, который в этом сезоне приятно удивляет. Плюс на нас болезненно сказались травмы.

Ансар Шайхметденов, который уже серьезно зашел в состав, выпал. Тот же Шапю, хоть он и сыграл немного. Интересная тройка получилась у них с Кириллом Савицким.

И, конечно, , на сегодняшний день голов десять мы недосчитались от него. Вратари тоже играют большую роль.

Я говорю ребятам: в таких принципиальных матчах на первый план выходит самоотверженная игра «пять на пять» и игра спецбригад: большинства и меньшинства. Сегодня это сработало, – сказал главный тренер .