Кудашов о «Динамо»: «Говорили, что мы не попадем в плей-офф. Стараемся попасть»

прокомментировал победу «Динамо» над (4:1).

«Спасибо болельщикам, кто нас поддерживал. Последние игры отличная атмосфера на стадионе, игроки чувствуют ее, играют сердцем и с желанием. Это такой важный момент.

Если говорить об игре, то мне понравилось. Была сбалансированная игра, и забили нужные голы вовремя, и, когда надо, атаковали, и когда надо, оборонялись.

В игре было все, что нужно, поэтому я доволен в тактическом плане тем, как мы играли. Когда соперник начал добавлять, мы потерпели и сыграли от обороны в нужный момент, но все это было подчинено результату.

В перерыве мы не обращали внимания на низкий допуск по судейству. Вообще мы всегда довольны судьями, поэтому никакой корректировки не было. Игра в меньшинстве стала большим ключом к победе.

Как я уже и сказал, была сбалансированная игра. Здесь надо отдать должное тем, кто играл в меньшинстве. Они в нужный момент пооборонялись. У нас немного там народу, если говорить о нападающих, и они сыграли грамотно и самоотверженно.

Оценить текущий результат ? Говорили, что мы в плей-офф не попадем, от этого и отталкиваемся. Пока стараемся попасть», – сказал главный тренер московской команды.

Бело-голубые занимают третье место в таблице Западной конференции, набрав 36 очков в 26 играх.