Кудашов о «Динамо»: «У нас совсем новая команда, мы только начинаем строиться»

Главный тренер после игры с (1:3) оценил состояние команды.

– Не было ли дополнительного желания реабилитироваться за поражение от ЦСКА в серии плей-офф?

– Честно скажу, пока вы мне об этом не напомнили, я об этом и не думал. Не буду врать, я уже забыл об этом. У нас совсем новая команда, и мы только начинаем строиться и учимся играть такие игры.

По большому счету мы еще не проигрывали. А чтобы сложилась команда, чтобы она стала сильной и могла решать какие-то задачи, она должна уметь как выигрывать, так и выходить из тяжелых ситуаций, а у нас их еще и не было. Мы учимся, мы строимся, мы готовимся, – заявил Кудашов.