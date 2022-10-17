Алексей Кудашов: «Решающий гол ЦСКА настолько глупый... Это детский сад»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:3).

– Скажем так, не все у нас получилось в матче. Были и хорошие, и плохие моменты, как и в любой игре, и этот матч не стал исключением.

Не хочется вдаваться в подробности, потому что вы сами видели игру. Начало было неважное, и большинство сегодня не работало. Но были и положительные моменты – какую-то часть игры все равно владели инициативой, как тоже обычно это и бывает. Наверное, пол-игры. Самоотверженность и самоотдача тоже присутствовали.

Начали активно, несколько смен провели, но потом ЦСКА взял преимущество в игре.

– По какой причине упустили инициативу?

– Давайте начнем с того, что мы играли с чемпионом. Лучше у спросить, в каком состоянии сейчас находится его команда. Но если мы начнем их анализировать, то уже не раз сказали, что команда осталась в тех же сочетаниях: у них те же защитники и те же нападающие.

К тому же с сегодняшним календарем любой выходной день имеет значение. А у них три или четыре дня было, и это тоже существенный момент. А если учесть, что ЦСКА играет в агрессивный хоккей, то для них это было большое преимущество.

У них опытная команда, у которой есть состав и победный опыт. Команда знает, что делать в сложных ситуациях.

Что касается их второго гола, то он сегодня стал решающим. И знаете, он настолько глупый... Мы в раздевалке сидели, и я сказал, что когда нас обыгрывают – это одно, но когда вы сами проигрываете… Это совсем другое. Вот этот гол – просто детский сад.

По состоянию Менелла у меня сейчас нет информации, он поехал на обследование, – отметил Кудашов.