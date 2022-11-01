Бабенко о матче с ЦСКА: «Для «Ак Барса» сейчас каждая команда – серьезная мотивация. Изучаем соперника, стараемся выявить их слабые места»

Теги Ак Барс ЦСКА Юрий Бабенко КХЛ Хоккей

Тренер «Ак Барса» поделился ожиданиями от матча против ЦСКА.

Игра состоится сегодня, 1 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

– В каком настроении «Ак Барс» подходит к матчу против одного из лидеров Западной конференции?

– Готовимся в обычном режиме. Уже забыли победу над «Нефтехимиком», нам важно концентрировать свое внимание на предстоящих играх.

Изучаем соперника, стараемся выявить их слабые места и объяснить ребятам, как необходимо действовать в каждом моменте.

– ЦСКА выдает хорошую серию матчей. Это станет дополнительной мотивацией для игроков «Ак Барса»?

– У нас и так хватает мотивации, очки в турнирной таблице даются с большим трудом. А ЦСКА – серьезный соперник, мы все это понимаем. Повторюсь, для нас сейчас каждая команда – это серьезная мотивация. Мы играем дома, это значит, будет огромная поддержка трибун, постараемся порадовать болельщиков.

– Насколько важно забросить шайбу первыми?

– Мы работаем над этим. И в целом уделяем большое внимание на игру в первом периоде. Надеюсь, сегодня все получится, – сказал Юрий Бабенко.

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