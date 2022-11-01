Дмитрий Кагарлицкий: «Ак Барсу» надо давать выигрышную серию, чтобы выбраться. У нас не очень хорошее турнирное положение, нужны очки»

высказался в преддверии матча против .

Игра состоится сегодня, 1 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

– Не будем акцентировать внимание на прошедшей победе. Мы хотели выиграть, старались, проделали большую работу.

Надо сейчас давать выигрышную серию, чтобы выбраться. У нас не очень хорошее турнирное положение, нам нужны очки, готовимся.

Надеюсь, сегодня придут болельщики, очень нужна их поддержка.

– Очень часто «Ак Барс» пропускает шайбу в начале матча. Работаете над этой проблемой?

– Да, даже была установка забить первыми. Потому что пропускаем нелепые, необязательные голы. Хорошо, что в матче с «Нефтехимиком» переломили игру, выбрались. Это как раз добавило дополнительную уверенность. Будем работать, анализировать, думать, почему так произошло. Не хотелось бы начинать игры, пропуская первыми.

– Помните выездную встречу с ЦСКА? Что-то подобное можно повторить?

– Единственное желание – выиграть. С той встречи прошло много времени. Хорошо там играли, я даже пересматривал матч – мы здорово двигались, было большое желание. Надо, наверное, сохранить победный настрой с прошлой встречи, а не смотреть на то, что было больше месяца назад. Нам очень важно сегодня победить, – сказал нападающий .

На данный момент клуб занимает шестое место в таблице Востока, набрав 24 очка в 23 играх.