Вадим Епанчинцев: «Лихачев не боится идти в обводку, играет нестандартно. У него есть трудолюбие и данные»
Вадим Епанчинцев прокомментировал победу в матче против «Салавата Юлаева» (2:1 Б).
– Мы довольны этой победой. Это первая победа по буллитам в этом сезоне. Первый и второй периоды были равные. В третьем периоде перетерпели, здорово сыграл наш вратарь.
В овертайме моменты были у обеих команд. В серии буллитов забили единственный гол, который привел нас к победе.
– Согласны, что сегодняшнюю победу принес Аликин?
– Я с вами не согласен. Сыграла вся команда. То, что вратарь – 70 процентов команды, известно всем. Мы довольный вратарем и командой.
– Лихачев – лучший новичок месяца в КХЛ. Как удалось его раскрыть?
– Знаю его давно. Он проявлял себя с молодежного хоккея. У него есть трудолюбие и данные. Мы поверили в него, а он доказывает своей игрой. Он не боится идти в обводку, играет нестандартно, это самое главное.
– Первая победа «Амура» в Уфе за пять лет. Знали об этом?
– Нет, – сказал главный тренер «Амура».
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