Вадим Епанчинцев: «Лихачев не боится идти в обводку, играет нестандартно. У него есть трудолюбие и данные»

прокомментировал победу в матче против (2:1 Б).

– Мы довольны этой победой. Это первая победа по буллитам в этом сезоне. Первый и второй периоды были равные. В третьем периоде перетерпели, здорово сыграл наш вратарь.

В овертайме моменты были у обеих команд. В серии буллитов забили единственный гол, который привел нас к победе.

– Согласны, что сегодняшнюю победу принес Аликин?

– Я с вами не согласен. Сыграла вся команда. То, что вратарь – 70 процентов команды, известно всем. Мы довольный вратарем и командой.

– Лихачев – лучший новичок месяца в . Как удалось его раскрыть?

– Знаю его давно. Он проявлял себя с молодежного хоккея. У него есть трудолюбие и данные. Мы поверили в него, а он доказывает своей игрой. Он не боится идти в обводку, играет нестандартно, это самое главное.

– Первая победа «Амура» в Уфе за пять лет. Знали об этом?

– Нет, – сказал главный тренер .