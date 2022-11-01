Форвард «Амура» Лихачев стал лучшим новичком октября в КХЛ. У него 3+3 в 11 матчах месяца

Ярослав Лихачев стал лучшим новичком октября в КХЛ.

Комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет Чемпионата КХЛ выделила 21-летнего нападающего . Он был отдан хабаровскому клубу в аренду .

Отмечается, что на звание лучшего новичка номинируются игроки 2001 года и моложе, проведшие в предыдущих сезонах суммарно не более 20 игр в лиге.

В 11 матчах месяца Лихачев набрал 6 (3+3) очков. На его счету также 45 бросков, 13 силовых приемов, 4 блокированных броска и 2 отбора шайбы.