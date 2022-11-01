«Амур» прервал победную серию «Салавата» из 6 матчей. Аликин отразил все 5 буллитов
«Амур» прервал победную серию «Салавата Юлаева».
Хабаровский клуб обыграл команду тренера Виктора Козлова (2:1 Б) в серии буллитов.
Решающий бросок в серии выполнил Ярослав Лихачев. Голкипер дальневосточников Евгений Аликин отразил 27 из 28 бросков в игре и парировал все 5 буллитов.
Таким образом, победная серия уфимского клуба продолжалась шесть матчей.
На данный момент «Салават Юлаев» занимает второе место в таблице Восточной конференции, «Амур» находится на десятой позиции.
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