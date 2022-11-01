«Амур» прервал победную серию «Салавата» из 6 матчей. Аликин отразил все 5 буллитов

прервал победную серию «Салавата Юлаева».

Хабаровский клуб обыграл команду тренера (2:1 Б) в серии буллитов.

Решающий бросок в серии выполнил . Голкипер дальневосточников отразил 27 из 28 бросков в игре и парировал все 5 буллитов.

Таким образом, победная серия уфимского клуба продолжалась шесть матчей.

На данный момент занимает второе место в таблице Восточной конференции, «Амур» находится на десятой позиции.