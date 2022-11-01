Карандин о тренерах в КХЛ: «Жалобщики всегда раздражали. Разин критикует календарь, Знарок жалуется на травмы. Где-то они правы, но Епанчинцев-то терпит»

Юрий Карандин высказался о жалобах тренеров клубов на календарь и другие проблемы.

– Я уже говорил о том, что в КХЛ есть две лиги. Сибирские и дальневосточные клубы – в одной из них, западные клубы – в другой. И только побывав в Хабаровске и Владивостоке, можно на своем опыте почувствовать все те нагрузки, которые есть у дальневосточных клубов. Вот люди и почувствовали.

Читал, как календарь критикует Разин – и как на эпидемию травм жалуется из . Где-то они правы, но почему тогда молчит и терпит, например, Вадим Епанчинцев из ? Хабаровск полсезона живет в самолетах, играет практически без легионеров, в первом звене там юниоры Лихачев и Гребенкин. Вот где тренерский стресс, но Епанчинцев – надо отдать ему должное – вместе с командой старается делать свое дело, при самом минимуме возможностей.

– Советуете обозначать свои проблемы в прессе?

– Знаете, меня всегда раздражали тренеры-жалобщики. В чемпионате СССР их практически не было, все брали пример с легендарного Тарасова, для которого чем больше проблем и трудностей – тем лучше. Но теперь жалобщики чуть ли не в моде.

У того же Знарка в Казани шесть пятерок, но фон все равно негативный. Много пессимизма слышу из Ярославля, Омска, Астаны, хотя там тоже большие клубы и большие возможности.

Тот же Епанчинцев на этом фоне в своей хабаровской глубинке выглядит достойно. Как, кстати, и , который постепенно делает из Уфы молодую и интересную команду. От них ни одной жалобы пока не слышал. Профессионалы! – сказал почетный вице-президент ФХР.