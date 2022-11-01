Владимир Плющев: «Овечкин – гражданин своей страны, никогда от нее не отрекался и не считает нужным идти на поводу у горлопанов»

высказался о погоне за рекордом .

– Как вы сейчас расцениваете форму Овечкина, насколько реальна его гонка за рекордом Гретцки?

– Я не люблю комментировать все эти рекорды. Александр в первую очередь хоккеист, который играет на свою команду, на результат. Я ни разу не слышал от него заявлений: мол, буду рвать на себе тельняшку и обязательно достигну рекорда. Тут, скорее, журналисты делают какой-то пиар.

У него был не очень выразительный старт, сейчас Овечкин набирает обороты. Только плохая лошадь начинает с галопа. Сезон длинный. Все будет нормально, а достигнет он рекорда Гретцки, не достигнет... Для нас он все равно хоккеист яркий, выдающийся.

– Да и для всего мира.

– Хотя сейчас во всем мире принято считать, что в России все не то... Но я не вижу, чтобы к Овечкину и другим российским энхаэловцам было негативное отношение со стороны болельщиков.

Он гражданин своей страны, никогда от нее не отрекался и не считает нужным идти на поводу у отдельных горлопанов. Это сейчас у нас некоторые спортсмены объявляют себя гражданами мира и готовы выступать где угодно, как угодно и под кем угодно. Это напоминает Тверскую в Москве в былые времена, где стояли украинки с пониженной социальной ответственностью, – заявил, смеясь, заслуженный тренер России.

Александр Овечкин: «Путин – мой президент, верно? Я русский. Что еще я могу сказать?»

Овечкин вяло начал сезон, но уже забил 5 голов в 10 играх. В его карьере были старты и похуже