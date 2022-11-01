Сушинский о Гусеве: «Очевидно, что он хотел вернуться в НХЛ, но не смог»

Максим Сушинский поделился мыслями о возвращении в СКА.

«Очевидно, что он хотел вернуться в , но не смог. Все-таки Гусеву уже 30 лет. Когда, как не сейчас, делать последнюю попытку заиграть за океаном? Дальше ждать просто некуда.

Никита хотел подписать контракт с одним из клубов лиги, но так ни с кем и не договорился. Не поедет же он просто туда играть в свое удовольствие.

Неслучайно он не стал сразу оформлять соглашение со . Очевидно, он искал варианты, а когда ничего не нашел, вернулся в Россию. Если бы у него на первом плане была , он бы начал здесь сезон», – сказал чемпион мира.

Никита Гусев: «Варианты в НХЛ были, есть и будут. Но я выбрал СКА. Рад оказаться снова в Питере»