Кравцов пропустит не менее недели из-за травмы

и пропустили утреннюю раскатку «Рейнджерс».

Как сообщает журналист Винс Меркольяно, Кравцов выбыл как минимум на неделю из-за травмы.

«Филипа Хитила и Виталия Кравцова нет на сегодняшней утренней раскатке «Рейнджерс».

Статус Хитила – со дня на день, он катается самостоятельно.

Кравцов выбыл как минимум на неделю. Я видел его в воскресенье, и его нос выглядел так, будто он сломан или в плохом состоянии», – написал Меркольяно.

Напомним, Кравцов получил повреждение в матче с «Далласом». Нападающий «Рейнджерс» покинул площадку после силового приема защитника «Старс» Яни Хаканпя у борта.

Это был 4-й матч Кравцова в нынешнем сезоне . Из-за травм он пропустил 6 игр в текущем чемпионате.

Хитил пропустит четыре матча «Рейнджерс» из-за подозрения на сотрясение мозга. Форвард сыграл всего 11 секунд с «Коламбусом»