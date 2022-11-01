Кравцов пропустит не менее недели из-за травмы

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Виталий Кравцов и Филип Хитил пропустили утреннюю раскатку «Рейнджерс».

Как сообщает журналист Винс Меркольяно, Кравцов выбыл как минимум на неделю из-за травмы.

«Филипа Хитила и Виталия Кравцова нет на сегодняшней утренней раскатке «Рейнджерс».

Статус Хитила  – со дня на день, он катается самостоятельно.

Кравцов выбыл как минимум на неделю. Я видел его в воскресенье, и его нос выглядел так, будто он сломан или в плохом состоянии», – написал Меркольяно. 

Напомним, Кравцов получил повреждение в матче с «Далласом». Нападающий «Рейнджерс» покинул площадку после силового приема защитника «Старс» Яни Хаканпя у борта.

Это был 4-й матч Кравцова в нынешнем сезоне НХЛ. Из-за травм он пропустил 6 игр в текущем чемпионате.

Хитил пропустит четыре матча «Рейнджерс» из-за подозрения на сотрясение мозга. Форвард сыграл всего 11 секунд с «Коламбусом»

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