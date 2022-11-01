Быков о «Ладе» в КХЛ: «Это придаст дополнительную мотивацию для пропаганды хоккея в регионе»

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Вячеслав Быков поделился мыслями о возможном возвращении «Лады» в КХЛ.

Сегодня стало известно, что тольяттинский клуб подал заявку на вступление в лигу, откуда был исключен в 2018 году.

«Заявка на возвращение «Лады» в КХЛ – это очень приятная новость! Клуб имеет знаменитую историю, воспитал большое количество классных игроков для нашего хоккея, среди которых чемпионы Олимпиады и мира, обладатели Кубка Гагарина и Кубка Стэнли.

Это придаст дополнительную мотивацию для пропаганды хоккея в регионе. Таким образом КХЛ расширяет свои границы. А в данной ситуации нам нужна хорошая здоровая конкуренция в чемпионате, чтобы эволюция развития хоккея продолжалась», – заявил бывший главный тренер сборной России.

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