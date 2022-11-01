Каменский о «Ладе»: «Еще есть время, чтобы создать боевой коллектив и привлечь хоккеистов, которые будут соответствовать уровню КХЛ»

высказался о возможном возвращении «Лады» в КХЛ.

Сегодня стало известно, что тольяттинский клуб подал заявку на вступление в лигу, откуда был исключен в 2018 году.

«Я отношусь к этому очень положительно. Команда, которая имеет большую хоккейную историю, много игроков высокого класса вышли из этой команды. Если у них будет все в порядке с финансовыми аспектами, с инфраструктурой, то, думаю, все получится.

Есть еще время, чтобы создать боевой коллектив и привлечь тех хоккеистов, которые будут соответствовать уровню КХЛ. Понятно, что все когда-то начинают аутсайдерами, главное – поставить правильную работу и сделать план, чтобы команда развивалась и двигалась вперед», – сказал вице-президент .