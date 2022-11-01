Петр Воробьев высказался о возможном возвращении «Лады» в КХЛ.

Сегодня стало известно, что тольяттинский клуб подал заявку на вступление в лигу, откуда был исключен в 2018 году.

«Восстановление для «Лады» предстоит нелегкое в том смысле, что когда я там работал, была создана и выстроена отличная инфраструктура, хорошая школа. Да, было что доработать, но основание было очень серьезным. Удастся ли сейчас воссоздать все эти вещи?

Я прослеживал все моменты разрушения того, что было создано в «Ладе». И когда сейчас я вспоминаю, то понимаю, что это был один из клубов, который выигрывал на клубном уровне практически все: и чемпионат России, и Кубок Европы, и Континентальный кубок.

Был отрезок, когда во многих командах КХЛ и НХЛ было много игроков‑воспитанников «Лады» или тех, кто провел в Тольятти значительный отрезок карьеры. В их числе Саша Семин, Сергей Андронов, который после «Лады» стал лидером и капитаном ЦСКА, Илья Брызгалов, Григорий Панин, Максим Кондратьев, Илья Воробьев, который сейчас тренирует «Металлург».

Много ребят выходило из «Лады», этот список можно продолжать очень долго. Это все не просто так, они были воспитаны с лидерском пошивом, так скажем. Восстановить былое – нелегкая задача для нынешних руководителей. Когда там был налажен процесс, как конвейер, то это одна ситуация, а когда структура клуба была разрушена и надо создавать все заново, то это нелегкий труд.

Желаю Тольятти удачи в этом деле, надеюсь, у них все получится и снова будет очень интересно смотреть за успехами клуба. Вернуться в КХЛ – отличное начинание, народ ходил на этих ребят, смотрел на их игру, а свои воспитанники – это вообще незаменимо. Обязательно буду переживать за них, тем более я еще поддерживаю отношения с людьми, связанными с клубом», – сказал бывший главный тренер тольяттинской команды.