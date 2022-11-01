Алексей Морозов высказался о возможном возвращении «Лады» в КХЛ.

Сегодня стало известно, что тольяттинский клуб подал заявку на вступление в лигу, откуда был исключен в 2018 году.

«Несколько дней назад прошло совещание, в котором участвовали руководители клуба и региона. Мы передали им дорожную карту, она содержит всю информацию о том, что нужно клубу для вступления в КХЛ: какие документы требуются, какой бюджет.

К тому же с тех пор, когда «Лада» играла в КХЛ, в лиге многое изменилось. Появилась новая система «Видеогол», СТМ, изменились требования к инфраструктуре, клуб должен быть к этому готов.

Вчера клуб прислал в КХЛ официальное письмо о намерении войти в состав участников Чемпионата КХЛ с сезона-2023/2024, а также часть документов из дорожной карты. Одним из важнейших вопросов является предоставление финансовых гарантий на три сезона, чтобы «Лада» могла собрать сильный состав и успешно выступать в КХЛ.

Финальное решение о составе участников следующего сезона принимает Совет директоров лиги на заседании в марте», – сказал президент КХЛ

«Лада» уже выступала в КХЛ с 2008 по 2010 год и с 2014 по 2018 год.