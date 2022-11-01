Ротенберг поздравил «Матч ТВ» с 7-летием: «Спасибо, что помогаете развивать хоккей. Вы вывели телевизионную спортивную журналистику на новый уровень»

Роман Ротенберг поздравил «Матч ТВ», который отмечает 7 лет в эфире.

Телеканал начал вещание 1 ноября 2015 года.

«С днем рождения, «Матч ТВ». Сегодня главному спортивному телеканалу страны исполняется 7 лет!

Поздравляю весь огромный холдинг, руководство «Газпром Медиа», весь коллектив единомышленников, которые любят и показывают спорт! Спасибо за то, что помогаете развивать наш хоккей, транслируете матчи, рассказываете новости и готовите интересные программы.

За 7 лет вы реализовали много потрясающих масштабных проектов и вывели телевизионную спортивную журналистику на качественно новый уровень. Ваш новаторский и креативный подход к созданию контента заслужил признание широкой общественности, в том числе и зарубежных коллег.

Благодаря «Матч ТВ» миллионы зрителей имеют возможность в прямом эфире наблюдать за главными спортивными соревнованиями, знакомиться ближе с героями нашего спорта и приобщаться к здоровому образу жизни вместе с ними.

Процветания, развития и новых побед!» – написал первый вице-президент и главный тренер .

Роман Ротенберг: «Матч ТВ» стал уникальным явлением для телевидения России. Рад, что хоккей занимает достойное место в сетке вещания»