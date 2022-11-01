Ротенберг о подписании Гусева: «МХАТовская пауза была. На Олимпиаде, где он забивал, тоже были паузы, они идут на пользу хоккею»

рассказал, почему СКА подписал контракт с .

«Команда на ходу, а мы еще и усиливаемся? У нас нет такого понятия, как первое и второе звено, команда равная, поэтому и выигрываем. Мы хотим выйти на новый уровень, и с Никитой мы можем добиться совершенно другого уровня, потому что соперники тоже работают и разбирают нашу игру.

Нам нужна вариативность в большинстве и в равных составах. Нам нужно добавлять, и нет предела совершенству.

Приняли осознанное решение, да, была МХАТовская пауза, но это хоккей, на Олимпиаде, где Гусев забивал голы, тоже были паузы, но были голы. Паузы идут на пользу хоккею», – сказал главный тренер .