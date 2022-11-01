Ротенберг о Знарке: «Очень уважаю его как своего наставника. Не знаю, что у них там в «Ак Барсе» происходит»

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Роман Ротенберг высказался о сложной ситуации Олега Знарка в «Ак Барсе»

Ранее специалисты вместе работали в СКА и сборной России. Знарок был главным тренером, а Ротенберг – главой штаба. 

Казанский клуб потерпел 13 поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ при 10 победах и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции.

– Переживаете за Олега Знарка как за тренера и друга?

– Интересный вопрос. Да, мы с ним многое прошли. Я очень уважаю его как своего наставника. Поздравил его с Днем тренера. Не знаю, что у них там происходит.

Нам самим не нужно расслабляться, концентрироваться на своей работе. Пока мы еще не разбирали игру «Ак Барса», сделаем это ближе к матчу, – сказал главный тренер СКА. 

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