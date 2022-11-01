Ротенберг о Знарке: «Очень уважаю его как своего наставника. Не знаю, что у них там в «Ак Барсе» происходит»
Роман Ротенберг высказался о сложной ситуации Олега Знарка в «Ак Барсе».
Ранее специалисты вместе работали в СКА и сборной России. Знарок был главным тренером, а Ротенберг – главой штаба.
Казанский клуб потерпел 13 поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ при 10 победах и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции.
– Переживаете за Олега Знарка как за тренера и друга?
– Интересный вопрос. Да, мы с ним многое прошли. Я очень уважаю его как своего наставника. Поздравил его с Днем тренера. Не знаю, что у них там происходит.
Нам самим не нужно расслабляться, концентрироваться на своей работе. Пока мы еще не разбирали игру «Ак Барса», сделаем это ближе к матчу, – сказал главный тренер СКА.
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