Жамнов о Гусеве на Кубке Первого канала: «Он пропустил довольно много времени. Посмотрим, как он вернется»

высказался касательно возможного участия в Кубке Первого канала.

Сегодня СКА официально объявил о возвращении 30-летнего нападающего.

«Мы всех игроков держим в поле зрения.

Что касается Гусева, то все-таки он пропустил довольно много времени. Посмотрим, как он вернется», – заявил главный тренер сборной России.

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 18 декабря в Москве.

Состав сборной России на Кубок Первого канала будет определен до 1 декабря.