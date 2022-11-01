Жамнов о Гусеве на Кубке Первого канала: «Он пропустил довольно много времени. Посмотрим, как он вернется»
Алексей Жамнов высказался касательно возможного участия Никиты Гусева в Кубке Первого канала.
Сегодня СКА официально объявил о возвращении 30-летнего нападающего.
«Мы всех игроков КХЛ держим в поле зрения.
Что касается Гусева, то все-таки он пропустил довольно много времени. Посмотрим, как он вернется», – заявил главный тренер сборной России.
Кубок Первого канала пройдет с 12 по 18 декабря в Москве.
Состав сборной России на Кубок Первого канала будет определен до 1 декабря.
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