Агент Гусева: «Никита вернулся в СКА, с которым много выигрывал, это его решение. Предложения от других клубов были, условия тоже адекватные»

Агент Никиты Гусева прокомментировал его возвращение в СКА.

Сегодня клуб официально объявил о подписании контракта с 30-летним нападающим до 2024 года.

«Да, Никита вернулся в тот клуб, с которым он много выигрывал. Почему именно в СКА? Прежде всего решение принимает сам игрок. Решение Никиты было таковым, чтобы мы, как его представители в , изначально вели переговоры со .

Цель Никиты – чтобы мы договорились с Питером. В итоге все пришло к тому, что пожелания хоккеиста воплотились в жизнь.

Были ли предложения от других клубов? Да, они были. Но, по нашему пониманию, все команды осознавали, что переговоры с ними возможны только в том случае, если мы не договоримся со СКА. Кстати, условия, предлагаемые другими клубами, тоже были адекватными.

Никита прошел углубленное медицинское обследование, никаких проблем со здоровьем у него нет, он полностью готов к чемпионату», – сказал .