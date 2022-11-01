Агент Гусева: «Никита вернулся в СКА, с которым много выигрывал, это его решение. Предложения от других клубов были, условия тоже адекватные»
Агент Никиты Гусева прокомментировал его возвращение в СКА.
Сегодня клуб официально объявил о подписании контракта с 30-летним нападающим до 2024 года.
«Да, Никита вернулся в тот клуб, с которым он много выигрывал. Почему именно в СКА? Прежде всего решение принимает сам игрок. Решение Никиты было таковым, чтобы мы, как его представители в КХЛ, изначально вели переговоры со СКА.
Цель Никиты – чтобы мы договорились с Питером. В итоге все пришло к тому, что пожелания хоккеиста воплотились в жизнь.
Были ли предложения от других клубов? Да, они были. Но, по нашему пониманию, все команды осознавали, что переговоры с ними возможны только в том случае, если мы не договоримся со СКА. Кстати, условия, предлагаемые другими клубами, тоже были адекватными.
Никита прошел углубленное медицинское обследование, никаких проблем со здоровьем у него нет, он полностью готов к чемпионату», – сказал Юрий Николаев.
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