Никита Гусев: «Варианты в НХЛ были, есть и будут. Но я выбрал СКА. Рад оказаться снова в Питере»

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Никита Гусев заявил, что выбрал возвращение в СКА, несмотря на варианты в НХЛ.

Сегодня клуб официально объявил о подписании контракта с 30-летним нападающим до 2024 года. 

– Рад оказаться снова в Питере и играть при полных трибунах в Ледовом. Мы будем шаг за шагом идти вперед и смотреть, как будет развиваться ситуация.

– Чем была вызвана такая пауза?

– Принял решение, что нужно подождать и посмотреть, какие есть варианты. Плюс нужно было подготовиться еще лучше, чем раньше, и выйти сразу, с первых матчей помогать команде. В принципе готовился так же, как и раньше, – у меня есть определенная программа. Варианты в НХЛ были, есть и будут. Но я выбрал СКА.

– В летней подготовке делали упор на скоростные качества, которые раньше у вас проседали?

– Я вроде пока еще не такой старый. Конечно, знаю свои сильные и слабые стороны. Не просто так я долго работал. Надеюсь, это будет видно. Долго – не долго, так получилось. Я здесь, и, думаю, все будут готовы, – сказал Гусев. 

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