Кожевников о Ничушкине: «Настоящий сибирский мужик! Работоспособность у него всегда была сумасшедшая»

Александр Кожевников высказался о результативности в сезоне-2022/23.

«У Ничушкина задатки всегда были, еще когда он играл в России. Сейчас, видно, пришло его время. Работоспособность у него всегда была сумасшедшая, а тут еще и везение появилось. Просто молодчина!

Еще в конце плей‑офф у него все здорово стало получаться. Видно, что есть желание играть и доказывать, что он хоккеист с большой буквы. Он силовой нападающий, все время лезет на ворота, успевает на добивание. В общем, есть все качества хорошего игрока. Да, случались неудачные периоды, на протяжение игр 70 как‑то не забивал. Ну, вот и прорвало.

Может ли он стать еще лучше? Тогда он уже Уэйном Гретцки будет! Сейчас он в лидерах снайперской гонки, дай Бог, чтобы травм не было. Вспомните: он в финале играл практически со сломанной ногой. Настоящий сибирский мужик!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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