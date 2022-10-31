Контракт Гусева со СКА – на два года с последующим продлением
Стал известен срок действия контракта форварда Никиты Гусева со СКА.
По данным ТАСС, стороны заключили договор на два года.
«Потом он будет продлен», – отметил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что первая игра Гусева за клуб из Санкт-Петербурга состоится 2 ноября – против «Сочи».
Ротенберг о Гусеве: «Как говорил Гретцки: «Надо быть там, куда придет шайба, а не там, где она сейчас». Детали, которые касаются физики, поправимы»
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