Контракт Гусева со СКА – на два года с последующим продлением

Стал известен срок действия контракта форварда со .

По данным , стороны заключили договор на два года.

«Потом он будет продлен», – отметил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что первая игра Гусева за клуб из Санкт-Петербурга состоится 2 ноября – против «Сочи».

Ротенберг о Гусеве: «Как говорил Гретцки: «Надо быть там, куда придет шайба, а не там, где она сейчас». Детали, которые касаются физики, поправимы»