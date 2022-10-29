Артур Хайруллин: «Слышал не раз, что у Гусева не все в порядке со здоровьем, поэтому он до сих пор без клуба»

находится без клуба из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Слышал не раз, что у Никиты Гусева не все в порядке со здоровьем, поэтому он до сих пор без клуба.

Надеюсь, что до дедлайна он все-таки подпишется в КХЛ», – написал Хайруллин.

В минувшем сезоне 30-летний Гусев провел 31 матч в регулярном чемпионате за , где набрал 35 (10+25) очков. В плей-офф у него 16 (7+9) баллов в 16 играх.