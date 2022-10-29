«Локомотив» близок к подписанию Никиты Гусева («Матч ТВ»)

близок к подписанию контракта с .

Об этом сообщает .

В конце октября 30-летний форвард, не получивший предложений из Северной Америки, начал переговоры с российскими клубами.

Наибольший интерес к игроку проявил «Локомотив». На данный момент идут переговоры между представителями хоккеиста и клубом по условиям контракта.

В минувшем сезоне Гусев тоже не нашел себе клуб в НХЛ и вернулся в СКА. Он провел 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, где набрал 35 (10+25) очков. В плей-офф у него 16 (7+9) баллов в 16 играх.

В НХЛ Гусев поиграл за «Нью-Джерси» и «Флориду». В 97 матчах в лиге в его активе 54 (17+37) очка при полезности «минус 26».