Ротенберг о своих должностях: «Работаю круглосуточно. Где могу в нашей системе – стараюсь влиять. Ситуация такая, что надо работать в поле, а не в кабинете»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о своих многочисленных задачах.

– Если зайти на сайт СКА, у вас там четыре должности. Вы-то при этом один. И я вижу, что вы на встречах от ФХР бываете во время сезона, с игроками контактируете лично по всем вопросам. Я, например, не очень понимаю, как можно совмещать все эти вещи. Как вы это все раскидываете по рабочему дню?

– Ну, здесь простой ответ. Работаю круглосуточно, и на первом месте работа, потом – все остальное. Меньше вижу свою семью, детей.

Кстати, день рождения сегодня у сына, тоже играет в хоккей. И я много внимания уделяю детскому хоккею, мне очень интересно. Я вижу, как правильно тренировать детей, чтобы был баланс ловкости – разные виды спорта, гармоничное развитие. У нас тут есть вопросы – и вы об этом пишете в своих блогах.

Понятно, что я меньше времени в этом смысле уделяю семье. Хотя всегда на связи, но именно физического присутствия не хватает, потому что я летаю постоянно.

Но я понимал это, когда сам играл в хоккей, и сейчас моя позиция такая же: надо сто процентов времени отдавать хоккею. Тогда что-то получится. Если нет возможности отдавать сто процентов, лучше заниматься чем-нибудь другим.

У меня, понятно, много помощников, аналитиков, но есть какие-то вещи, которые я на себе испытал. Это я вношу в нашу систему. Это мой взгляд на хоккей.

А что касается формальностей, ну, здесь и сейчас так сложилась ситуация, что надо работать внутри, в поле, а не в кабинете сидеть. Этим я и занимаюсь. Где могу в нашей системе, стараюсь влиять, да, вот в ручном режиме.

Вы не представляете, сколько времени уходит на работу с родителями, чтобы кого-то оставить в России – это очень сложно. Потому что там эти агенты рассказывают, как им все организуют в Канаде, в Европе. Но мы своим подходом доказали, что сейчас развитие в нашей системе ни в чем не уступает. Да, это еще надо масштабировать. Я полностью согласен, что это должно быть не точечно, а на всю страну, но надо с чего-то начать.

И мой график определяется так: сто процентов времени я отдаю своему любимому делу. Во всех направлениях.

И еще так сложилась ситуация, что мы сейчас внутри должны работать. Раньше-то были чемпионаты мира. Но сейчас мы тоже готовимся, чтобы вернуться, и мы должны вернуться сильнее.

Мы можем подготовить наших ребят при правильных подходах, которые мы собрали и изучили за 10 лет посещения всех чемпионатов мира – взрослых, юниорских, молодежных, Олимпиады. И мы сейчас этот опыт внедряем, я лично внедряю, – сказал вице-президент в интервью .ru.

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