Ротенберг об опыте АПЛ в рамках КХЛ: «Запустили программы, показали хорошие результаты на старте. Когда появилась возможность поднять СКА, сразу принял вызов»

Роман Ротенберг высказался о том, как идеи АПЛ применялись в рамках создания .

– В 2011-м вы пришли в СКА вице-президентом по маркетингу и развитию бизнеса. Как оттуда вы постепенно передвигались к тренерской скамейке? Похоже, что у вас изначально был большой интерес в том, чтобы работать ближе к команде.

– Я сам всегда хотел быть профессиональным спортсменом. Понимал, что у меня может получиться – я учился в колледже, где были собраны лучшие спортсмены со всей страны, сборники по всем видам спорта, у нас были тесты, и я шел с ними абсолютно на равных.

Но в девяностые годы еще не было такой системы видеонарезок, агентов, связей, контактов. И решили сделать акцент на образование. Поэтому дальше была учеба в Англии.

В то же время я всегда поддерживал связь с хоккеем. Даже в Англии играл за университет Лондона. Там были канадцы, чехи, много разных ребят.

После учебы меня пригласили играть за «Газпром». Это была команда Кирилла Геннадьевича Селезнева (члена правления «Газпрома» – Sports.ru).

Потом играл за команду «Газпром экспорт» вместе с Александром Ивановичем Медведевым. Там тоже все очень высокого уровня – ребята, которые только-только закончили карьеру. Мы ездили играть в Ясенево два раза в неделю.

Это 2007 год. С Медведевым как раз обсуждали создание КХЛ, хотели сделать все правильно. И я уже понимал коммерческую часть – когда учился в Англии, постоянно ходил на матчи АПЛ, следил за тем, как вообще существует спорт, за счет какой коммерции, билетной программы.

Там же полные трибуны, культура боления, магазины, база болельщиков. Как болеют на стадионах в Англии – это отдельная история, вы знаете. Вдохновляет.

И вот это все надо было сделать в рамках КХЛ. Мы запустили программы, показали хорошие результаты на старте лиги.

Но когда появилась возможность перейти в СКА, поднять клуб, помочь болельщикам, применить наработки и знания конкретно к клубу, конечно, я сразу принял этот вызов.

Было важно показать – раньше ходили, условно, 3 тысячи болельщиков, теперь будет 12 с половиной тысяч. На это влияет все: подходы к болельщикам, общение, разные программы, спортивный результат. Все важно.

Можно показывать очень классный хоккей, но если на арене не будет болельщиков, то теряется смысл. Смысл хоккея в том, чтобы показывать его болельщикам, – сказал главный тренер и вице-президент СКА в интервью Sports.ru.

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