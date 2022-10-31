Роман Ротенберг: «Мы в СКА с морковкой или малиной не приходим на пресс-конференции, но уделяем этому внимание. Есть и говорить – это неправильно»

Роман Ротенберг сообщил, что в СКА уделяют внимание правильному питанию.

По ходу текущего сезона главный тренер дважды приходил на пресс-конференции с едой: в первом случае он принес с собой контейнер с овощами, во втором – ел малину.

– СКА очень мощно начал этот сезон. Какие летние изменения тут помогли?

– Во-первых, очень хорошая, тяжелая для игроков предсезонка. Мы выезжали без жен – семьи подъезжали в моменте, когда была возможность, но, по сути, мы провели такую классическую предсезонку, с учетом лучших советских традиций.

Дали большой объем правильной работы. Наш тренер по ОФП Крэйг Слоунвайт работал и в НХЛ, и в НБА – к его опыту мы прибавили все лучшее из советской системы. Нашли компоненты, которые нам нужно усилить – например, выносливость, взрывную работу, которую развивают в НБА. Прыжки, так называемая эксплозив-пауэр.

Конечно, мы делали тест Купера – нужно понимать рейтинг игроков, индикаторы, кто на каком уровне находится. Уделяем огромное внимание питанию.

Мы не приходим на пресс-конференции с морковкой или с малиной, но очень много внимания уделяем этому. Еще один наш тренер ОФП Артем Нехороших глубоко занимается питанием, ребята всегда могут ему позвонить, даже в выходные – спросить, как питаться, что лучше есть.

После каждого выходного проводим тест Inbody, который сканирует состав тела. Аналог, я знаю, есть в футболе – в «Барселоне», в «Реале», в «Челси». В «Формуле-1» это используется. В самых лучших профессиональных спортивных клубах – в НБА, в бейсбольной лиге Америки, понятно, в НХЛ. Игроки постоянно проверяются – смотрим, наблюдаем, индивидуально работаем с каждым.

Этот летний сбор касался и моральной подготовки. Всегда видно: если ребята не выдерживают большие нагрузки, то могут выпасть из обоймы. Становится понятно, что человек не готов в сезоне достигать побед в сложных матчах. У нас тяжелейшие игры, и мы побеждаем как раз за счет совместной работы, за счет того, что прошли тяжелый путь, огонь, воду, медные трубы уже во время предсезонки. Это было непросто для игроков.

У нас и атмосфера такая – боевая. Энергетика есть, глаза горят. Если у кого-то не горят – вместе работаем, чтобы горели.

– Возьмите сок как-нибудь на пресс-конференцию, классно же будет (Ротенберг в ходе интервью достал бутылку и сделал из нее глоток, сказав, что «вот, пью морковный сок, секрет победы!»).

– Я считаю, что есть и говорить – это неправильно. Если мы посмотрим на английскую Премьер-лигу, НХЛ, НБА, нашу РПЛ – ну никогда не видел, чтобы кто-то приходил на пресс-конференцию с едой.

Ну, может быть, когда Никита Кучеров уже выиграл Кубок Стэнли, он пришел с пивом. Наверное, это позволяется с точки зрения этики, – сказал главный тренер СКА в интервью Sports.ru.

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