Миронов о 4:6 от СКА: «Пугает, что 4 гола забиты с пятака. Нашим нападающим там отрывают голову, а у нас можно спокойно добивать, забивать»

прокомментировал поражение в матче против (4:6).

– Для болельщиков это была хорошая игра, много голов забили. Первый период мы начали робко, сыграли не очень хорошо. План не выполнили.

В перерыве пришлось с ребятами поговорить. Вышли на второй период – и достучались, что нужно делать. Сравняли счет. Но в третьем периоде опять неправильно сыграли. Видно, хотели действовать по счету, но тренеры не давали такого указания.

Пугает, что четыре гола были забиты с пятака. Такого не должно быть, конечно. Я уже сказал ребятам, что завтра на тренировке мы будем работать над этим компонентом. Так играть нельзя. Наши нападающие приезжают на чужой пятак, там им отрывают голову. А у нас можно спокойно приезжать, добивать, забивать.

– «Спартак» в последних трех матчах забил 11 голов. С чем вы это связываете?

– Мы поменяли тройки, и вы видите, что сочетания стали совсем другими. Где‑то нашли химию, забиваем. Сегодня было довольно‑таки много моментов, мы могли еще забрасывать шайбы. Здорово играли в большинстве, но не забили. Хотя угрожали чужим воротам, были хорошие моменты, – сказал главный тренер .