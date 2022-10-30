Ротенберг о Дне тренера: «Тренерский труд требует не только опыта и знаний, но и настоящей страсти, любви к своему делу»

поздравил своих коллег с Днем тренера.

«Сегодня отмечается День тренера – профессиональный праздник тех, кто стоит за каждой победой, кто работает 24 часа в сутки, кто растит и воспитывает новых чемпионов.

Хочу поблагодарить всех наставников и учителей, которых я встречал в жизни – Виктора Васильевича Тихонова, Владимира Владимировича Юрзинова, других наших легендарных тренеров. Каждый из них щедро делился своими знаниями и опытом, и их методики я стараюсь использовать и развивать.

Тренерский труд требует не только опыта и знаний, но и настоящей страсти, любви к своему делу и желания каждый день становиться лучше самому.

Поздравляю всех коллег и всех своих учителей с праздником. Мы делаем общее дело, каждый из вас знает, насколько непросто ежедневно искать и находить новые пути к победе.

Пусть работа всегда будет в радость! С Днем тренера!» – написал главный тренер