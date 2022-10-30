Михаил Кравец: «Куньлунь» уже не раз доказывал, что умеет играть в хоккей. «Авангард» настраивался серьезно»

высказался после матча против (5:2).

«Получилась очень тяжелая игра с хорошим соперником. «Куньлунь» в уже не раз доказывал, что умеет играть в хоккей. Об этом говорят и две победы над ЦСКА, и нас они в Омске с крупным счетом обыграли. Поэтому настраивались на соперника серьезно.

Мы провели неплохую серию дома и сейчас хотим себя показать не менее хорошо на выезде. Были небольшие ошибки, но ребята в меньшинстве ловили шайбы на себя, забили важный третий гол. Благодарю болельщиков за хорошую поддержку в Мытищах», – сказал исполняющий обязанности главного тренера .