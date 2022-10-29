Тамбиев об 1:0 с «Авангардом»: «Взятый в овертайме буллит придал «Адмиралу» энергию, и мы забили – выгрызли 2 очка»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:0 ОТ).

«Тяжелый матч для нас, соперник владел инициативой на протяжении второго и третьего периодов. Но ребята терпели, старались, выполняли тот план, который мы им предложили против «Авангарда».

Временами он работал, где ребята успевали, а где не успевали, где не терпели, там хозяева создавали моменты. Но у нас очень хороший матч выдал Серебряков, оставил нас в игре, а взятый в овертайме буллит придал парням уверенности и энергию, и мы забили этот гол.

Мы понимали, что «Авангард» дома очень мощно играет первый период, очень активно. И мы прилично провели этот отрезок, я считаю, что он был равным. Мы не удалились – это очень важно. Не дали «Авангарду», где есть супертройка, возможность сыграть в большинстве.

К сопернику инициатива отошла полностью после нашего нарушения численного состава. Последние восемь минут второго периода нам дорого дались в плане эмоций, энергии, физики, и мы потом уже действовали на удержание счета.

Не могу сказать, что нам удобен «Авангард». Но тот «Авангард», который был 15 октября, и который был сегодня – это две совершенно разные команды. Сейчас они очень мощно и уверенно выглядят, действуют на кураже. Нам было сегодня очень нелегко, но мы выгрызли, просто выгрызли эти два очка, и нам было это очень важно. Ребята все положили на лед, что могли», – сказал .