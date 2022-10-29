Кожевников об «Авангарде»: «Для Хартли 4 года делали все и даже больше, а нашего тренера сплавили за 3 недели. Позорище!»
Александр Кожевников высказался о том, что в КХЛ не ценят российских тренеров.
«Возьмем «Авангард», четыре года там для Боба Хартли делали все и даже больше, а нашего тренера сплавили за три недели. Позорище! Было сразу понятно, что в 12-матчевой гостевой серии Рябыкин проиграет половину игр. Это было предсказуемо!
Он нормальный талантливый парень, но у него полкоманды сменилось, особенно защитники и вратари. Конечно, нужно было дать время. Считаю, что увольнять нужно было генменеджера Алексея Волкова, который совершил много ошибок, и руководство клуба, но легче оказалось убрать Рябыкина.
Вспомните, как было в ЦСКА в прошлом сезоне, когда его возглавил Сергей Федоров. Сколько он выслушал, что не справится. А в итоге команда стала чемпионом, и никакие канадцы для этого оказались не нужны. Мне лично было сразу понятно, что у него все получится, потому что человек имеет огромный опыт и был в системе длительное время.
Посмотрите на нынешний «Автомобилист», который при иностранце провалил сезон, а сейчас пришел Алексей Заварухин, и команда идет в лидерах. Своих не ценим, в этом наша ошибка.
А взять нынешнее «Торпедо»! На команду же любо-дорого посмотреть! И Игорь Ларионов – наш человек, тоже с огромным опытом.
Еще раз подчеркну, может, и к лучшему, что ситуация сейчас так сложилась, что иностранцы к нам едут неохотно, зато мы сами развиваемся. И таланты появятся!
Единственное, игроков надо сохранять в нашей лиге. Вроде у нас теперь и дворцы хорошие, и отношение, но ребята все равно бегут в Северную Америку по проторенной тропе», – заявил двукратный олимпийский чемпион.
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