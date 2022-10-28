Толчинский о 0:1 от «Адмирала»: «Серебряков – красавец. 10 нереальных сэйвов было, когда вроде уже пустые ворота»

Теги Авангард КХЛ Сергей Толчинский Никита Серебряков Адмирал Хоккей

Сергей Толчинский отметил действия Никиты Серебрякова.

Вратарь «Адмирала» отразил все 45 бросков и сделал шатаут в матче против «Авангарда» (1:0 ОТ).

«Что тут скажешь, Серебряков – просто красавец. Поймал просто какие-то…Сэйвов 10 нереальных было, когда вроде ворота пустые уже.

Играли хорошо, много бросали, много атаковали и разыгрывали. Но бывают такие матчи, что сделаешь.

Отчаяние? Накатывало, конечно…Кто решил, что я буду бить буллит в овертайме? Тренер», – сказал нападающий «Авангарда».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные