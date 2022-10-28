Толчинский о 0:1 от «Адмирала»: «Серебряков – красавец. 10 нереальных сэйвов было, когда вроде уже пустые ворота»
Сергей Толчинский отметил действия Никиты Серебрякова.
Вратарь «Адмирала» отразил все 45 бросков и сделал шатаут в матче против «Авангарда» (1:0 ОТ).
«Что тут скажешь, Серебряков – просто красавец. Поймал просто какие-то…Сэйвов 10 нереальных было, когда вроде ворота пустые уже.
Играли хорошо, много бросали, много атаковали и разыгрывали. Но бывают такие матчи, что сделаешь.
Отчаяние? Накатывало, конечно…Кто решил, что я буду бить буллит в овертайме? Тренер», – сказал нападающий «Авангарда».
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