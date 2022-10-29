Фишер о матче на арене студенческой команды: «Мы играем в хоккей, фанаты болеют за нас. Это все, что нас волнует»

Кристиан Фишер поделился впечатлениями от 1-го матча «Аризоны» на арене студенческой команды.

На игру пришли 4600 зрителей. «Койотис» уступили «Виннипегу» (2:3 ОТ), хотя вели со счетом 2:0.

Клуб будет играть на арене команды университета Аризоны как минимум в течение 3 сезонов.

«Энергия была отличной. Я думаю, что это здорово, это то, чего нам как игрокам не хватало, особенно парням, которые уже были здесь некоторое время. Здесь здорово играть.

Мы играем в хоккей, здесь громко и болельщики болеют за нас. Это все, что нас волнует. Я думаю, что фанаты были великолепны. Это классная маленькая арена», – сказал нападающий «Аризоны».