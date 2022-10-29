«Аризона» расторгнет контракт с Клоком. Чешский экс-защитник «Нефтехимика» провел 4 матча в АХЛ

расторгнет контракт с экс-защитником «Нефтехимика» .

Сообщается, что 27-летний игрок помещен на драфт отказов с целью расторжения контракта.

В межсезонье чех подписал с «Койотис» двусторонний контракт на один год. Он начал сезон в фарм-клубе, где провел 4 матча в регулярном чемпионате .

В прошлом сезоне он провел за нижнекамский клуб 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 31 (5+26) очко.