«Аризона» расторгнет контракт с Клоком. Чешский экс-защитник «Нефтехимика» провел 4 матча в АХЛ

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«Аризона» расторгнет контракт с экс-защитником «Нефтехимика» Лукашем Клоком.

Сообщается, что 27-летний игрок помещен на драфт отказов с целью расторжения контракта.

В межсезонье чех подписал с «Койотис» двусторонний контракт на один год. Он начал сезон в фарм-клубе, где провел 4 матча в регулярном чемпионате АХЛ

В прошлом сезоне он провел за нижнекамский клуб 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 31 (5+26) очко. 

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