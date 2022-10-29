Овечкин и О’Райлли – среди худших игроков по показателю полезности в сезоне НХЛ. У обоих по «минус 8»

и Райан О’Райлли – среди худших игроков сезона в рейтинге полезности.

Капитаны и набрали по «минус 8». Россиянин – в 8 матчах при 6 (3+3) набранных очках. Канадец – в 6 играх при 1 заброшенной шайбе.

Кроме них, такой же показатель полезности еще у трех игроков – форвардов Джордана Кайру («Сент-Луис», 6 игр, 1+0), Мэттью Бенирса («Сиэтл», 9 игр, 4+3) и Барретта Хэйтона ( , 7 игр, 0+0).