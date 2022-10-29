Овечкин и О’Райлли – среди худших игроков по показателю полезности в сезоне НХЛ. У обоих по «минус 8»
Александр Овечкин и Райан О’Райлли – среди худших игроков сезона НХЛ в рейтинге полезности.
Капитаны «Вашингтона» и «Сент-Луиса» набрали по «минус 8». Россиянин – в 8 матчах при 6 (3+3) набранных очках. Канадец – в 6 играх при 1 заброшенной шайбе.
Кроме них, такой же показатель полезности еще у трех игроков – форвардов Джордана Кайру («Сент-Луис», 6 игр, 1+0), Мэттью Бенирса («Сиэтл», 9 игр, 4+3) и Барретта Хэйтона («Аризона», 7 игр, 0+0).
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