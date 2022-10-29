Кожевников о тренерах в КХЛ: «Не понимаю, почему мы ложимся под иностранцев? Они на нас плюют, ноги вытирают, а мы стелемся»

Александр Кожевников объяснил, почему недолюбливает иностранных тренеров КХЛ.

«Да, я за наш хоккей, он сильный, просто мы же сами давим его двумя руками. И талантов у нас полно – и игроков, и тренеров. Я не понимаю, почему в тренерской работе мы ложимся под иностранцев и все для них делаем? Для чего?

Мы еще в 1972 году показали всему миру, что можем сами спокойно развиваться. Да, иностранец иностранцу рознь, приезжают и толковые, но ведь они работают на всем готовеньком – и состав им подбирают, и все условия создают. Они же не едут в клубы-аутсайдеры.

Не понимаю, почему так поступаем. Они на нас плюют, ноги вытирают, а мы стелемся. Мы что, в рабстве, что ли? И, возможно, нынешняя ситуация с легионерами, наоборот, пойдет на пользу нашему хоккею», – заявил двукратный олимпийский чемпион.