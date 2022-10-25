Кожевников о Светлове в «Сочи»: «Это же не Хартли. Умеет работать со всеми, в том числе с молодежью»

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Александр Кожевников положительно оценил назначение Сергея Светлова в «Сочи».

Специалист возглавил команду после отставки Андрея Назарова. 

«Сергей доказал и в «Адмирале», и в «Амуре», что он может работать с командами, у которых нет больших финансовых возможностей. Пожелаем ему удачи.

Светлов – опытный тренер, умеющий работать со всеми хоккеистами, в том числе с молодежью. Это же не Хартли. В этом разница», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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