Козлов о 5:1 с «Барысом»: «Салават» отдал много сил и эмоций. Хорошо играли в обороне и реализовали моменты в атаке»

прокомментировал победу в матче против (5:1).

– Хорошая игра с нашей стороны в атаке и обороне. Ребята молодцы. Непростая игра для нас, отдали много сил и эмоций. До этого были две тяжелые игры с «Ак Барсом». Хорошо играли в обороне и реализовали моменты в атаке. Отдельное спасибо болельщикам, которые нас поддерживали.

– Алалыкин забросил первую шайбу. Насколько на него это давило?

– Надеюсь, у него упал камень с плеч. Он показывал свой уровень, играл хорошо. Сейчас, возможно, он раскрепостится и станет играть лучше. Мы рады, что он забил.

– Улучшил свою игру Картаев, прибавил Шмелев. Как они это сделали?

– Лучше спросить у них. Мы смотрим общую картину: как они играют на команду. Главное, чтобы они продолжали делать правильные вещи, которые приносят результаты команде. То, что они забивают и хорошо играют, их заслуга.

– Сучков может сыграть в большинстве?

– Потенциал у него есть. Егор хорошо контролирует шайбу, он быстрый, юркий. У него есть моменты.

– Насколько сложно было сделать выбора вратаря?

– Илья [Ежов] хорошо играл, но Андрей [Кареев] засиделся. Он хорошо сегодня отыграл.

– Посещаемость выросла. Осознаете, что вы своей игрой повлияли на это?

– Мы играем ради болельщиков. Мы должны доставлять им удовольствие, радость. Ребята играют с сердцем, равнодушных нет. Это и привлекает болельщиков.

– Лукоянов высказался о физической форме игроков «Салавата», сравнив их с хоккеистками ЖХЛ. Что думаете об этом?

– Мне нечего сказать. У каждого человека есть свое мнение. Он его высказал, – сказал главный тренер .