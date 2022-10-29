Вратарь «Коламбуса» Тарасов о Василевском: «Мой первый тренер – его отец. Прикольно, что мы оба из уфимской школы. Не супердрузья, но общаемся»

Даниил Тарасов рассказал о том, что брал пример с Андрея Василевского.

– Пока рос в профессии и только мечтал об , против кого из вратарей больше всего хотелось сыграть?

– Очень хотелось сыграть против Василевского. Все-таки мы одна уфимская школа. В одном месте росли.

Тем более мой первый тренер – его отец Андрей Леонидович, а когда мой папа (бывший вратарь Вадим Тарасов – прим. Sports.ru) стал тренером вратарей , Андрюха как раз начинал на уровне . Вот такая у нас связь. Понятно, мне часто отец ставил в пример, как он работает. За его ростом стоит просто колоссальный труд.

– На льду как-то особенно друг друга приветствовали?

– Стукнулись блинами, когда ехали к своим лавкам после второго периода. Прикольно, что мы два вратаря из одной уфимской школы. Мы, конечно, не супердрузья, но общаемся при возможности.

– С другими вратарями-россиянами знаком?

– Знакомлюсь постепенно. Вот сейчас в Нью-Йорке с Панариным и Шестеркиным пообщались. До этого с ребятами из Сент- Луиса виделись. Здесь мне проще в том плане, что в команде есть Гавр [Владислав Гавриков], который всех наших отлично знает. С кем-то знаком, а с кем-то через него я с остальными знакомлюсь, – сказал вратарь .