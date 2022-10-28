Гендиректор «Салавата»: «Не ведем переговоров по Радулову ни с «Ак Барсом», ни с агентом»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» опроверг возможное возвращение Александра Радулова.
Ранее появилась информация о том, что уфимский клуб считается главным претендентом на хоккеиста, которого может обменять «Ак Барс».
«Мы не ведем переговоров по поводу Александра Радулова ни с «Ак Барсом», ни с его агентом», – заявил Ринат Баширов.
Нападающий набрал 15 (8+7) очков в 22 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ. В последних 9 матчах в его активе всего 2 (0+2) балла.
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