Гендиректор «Салавата»: «Не ведем переговоров по Радулову ни с «Ак Барсом», ни с агентом»

Генеральный директор опроверг возможное возвращение Александра Радулова.

Ранее появилась информация о том, что уфимский клуб считается главным претендентом на хоккеиста, которого может обменять «Ак Барс».

«Мы не ведем переговоров по поводу ни с , ни с его агентом», – заявил Ринат Баширов.

Нападающий набрал 15 (8+7) очков в 22 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ. В последних 9 матчах в его активе всего 2 (0+2) балла.